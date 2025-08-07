В Заславле вспыхнули споры из-за кенара по имени Сережа 7.08.2025, 13:15

Владельцев обвиняют в жестком обращении.

В одном из цветочных магазинов Заславля живет кенар (так правильно называть самца канарейки) по имени Сережа. Некоторые местные жители приходят специально с ним сфотографироваться и приносят ему лакомства, а некоторые — возмущаются, что птица не должна жить в таких условиях. С жалобой в редакцию onliner.by обратилась читательница Ольга.

— К сожалению, ее маленькая (не по размеру) клетка висит на улице: там транспорт, пыль, постоянный стресс, нет укрытия от солнца. У птицы уже, судя по некоторым признакам, есть проблемы со здоровьем. Разговор с флористом и разъяснение, что птица страдает и погибнет, не принес результата. Понимаю, что это всего лишь маленькая птичка. Но она не последняя, видимо, у них, и не первая (в отзывах вообще упоминают «живой уголок»). Ведь это и есть жестокое обращение.

Все это обнаружила моя знакомая со своей мамой — известные «птичьи» волонтеры. Они ходили к ним поговорить несколько дней подряд. Даже предлагали выкупить, но в магазине не согласились. Все без изменений: птичка по-прежнему мечется на солнцепеке, — рассказала Ольга.

Журналисты позвонили в цветочный магазин и пообщались с его владельцами. Оказалось, что Сережа живет в магазине с его открытия — уже четыре года. И это единственная птица здесь — никаких других не было. Владельцы рассказали, что с ними связалася центр помощи диким животным «Сирин» и по видео специалисты осмотрели птицу, задали вопросы по содержанию: никаких замечаний не было. Владельцы магазина даже записали целое обращение к своей аудитории.

— Когда мы открывали цветочный магазин, подумали, что здесь было бы здорово поселить птицу, которая красиво поет. Мы прекрасно понимали, что птица нежная и за ней нужен уход. Поверьте, мы перелопатили много информации, потому что есть определенные ограничения по температуре и влажности, нужен особый корм, отсутствие стресса.

Нам пишут, что птица под прямыми солнечными лучами. Но клетку мы вывешиваем под крышу, с другой стороны — стена, которая создает тень. Мы постоянно наблюдаем, чтобы на клетку не нападали вороны или коты. Но без ультрафиолета и свежего воздуха кенару и правда плохо! Представьте себя 24 на 7 в одной комнате. Когда мы выносим его на улицу, он сразу начинает петь. Некоторые даже оборачиваются, ищут, откуда звук. Спрашивают: это телевизор? И не сразу верят.

По словам владельцев магазина, местные очень любят Сережу: специально приходят его навестить и подкормить. Особенно он любит огурцы и яблоки, а вот к финикам, которые ему тоже показаны, равнодушен.

