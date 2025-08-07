У еще одного российского самолета с пассажирами отказал двигатель в воздухе 4 7.08.2025, 13:17

3,670

Иллюстративное фото

Произошло задымление в одном из отсеков.

Самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в Астрахани из-за происшествия на борту. В компании сообщили, что экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром после срабатывания сигнализации, не позволяющей безопасно продолжить полет. Код 7700 означает, что на борту возникла чрезвычайная ситуация, требующая немедленного внимания.

После осмотра воздушного судна в Астрахани было выявлено задымление в одном из багажных отсеков. В экстренных службах заявили «РИА Новости», что у самолета возникли проблемы с двигателями. Авиакомпания готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения. Это уже как минимум восьмой такой инцидент с самолетами российских авиакомпаний за месяц.

2 августа экипаж Airbus A321neo компании «Аэрофлот» рейсом Сочи — Москва доложил доложил об отказе желтой гидросистемы второго двигателя и управления передней стойкой, запросив аварийную посадку и тягач. Была объявлена тревога и код «Синий», означающий, что авиационное событие произошло в полете. В итоге самолет приземлился в Шереметьево.

27 июля код 7700 из-за отказа правого двигателя передал экипаж самолета Embraer 190 авиакомпании «Икар» со 106 пассажирами на борту, следовавший из Ижевска в Махачкалу. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения Уйташ. 20 июля отказал генератор двигателя у самолета Москва — Душанбе авиакомпании «ЮТэйр», из-за чего судну пришлось вернуться во Внуково. За два дня до этого аналогичный инцидент произошел с Airbus A320 перевозчика S7 Airlines при выполнении рейса из Москвы в Читу. Экипаж продолжил полет до аэропорта назначения.

11 июля экипаж самолета Boeing 757-200 авиакомпании «Авиастар-Ту», следовавший из Москвы в Красноярск, доложил о помпаже двигателя после выполнения взлета и в итоге вернулся во Внуково после двухчасовой выработки топлива в зоне ожидания. Была объявлена тревога и код «Синий». В похожей ситуации оказался Boeing-752 той же авиакомпании днем ранее, который летел из Москвы в Красноярск. Тогда же из-за проблем с левым двигателем вернулся на аэродром вылета Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из столицы в Калининград.

Международные авиасанкции против России, последовавшие за вторжением в Украину, привели к значительному ухудшению технического состояния парка российских перевозчиков. Только за 11 месяцев 2024 года произошло 208 авиаинцидентов — на четверть больше, чем в 2023-м, подсчитывала «Новая газета Европа».

