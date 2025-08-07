Мошенники предлагают белорусам авто из-за границы 7.08.2025, 13:25

1,298

Аферисты обманули сотни человек.

На счету белорусской таможни уже сотни обращений от обманутых мошенниками людей, которые хотели купить авто за границей. Обманщики используют поддельные документы и штампы, сообщили в Государственном таможенном комитете.

«Уже сотни обращений от обманутых мошенниками граждан, которые доверили им приобретение авто за границей, на счету белорусской таможни. Интересуются граждане задержанием несуществующих транспортных средств Брестской, Гродненской региональной и Минской региональной таможнями», — рассказали в ГТК.

Например, недавно россиянин рассказал, что перевел посредникам деньги за покупку авто, «оплатил таможенную пошлину», а еще от него требовали дополнительных оплат из-за задержания авто таможней. В подтверждение прислали копию декларации на авто с отметкой «ввоз запрещен», якобы оформленной в одном из пунктов таможенного оформления. Россиянин в итоге позвонил гродненским таможенникам.

Он стал одним из 25 таких же обманутых граждан с начала года, которому присылали ненастоящие документы — якобы от Гродненской региональной таможни.

«К слову, указанный гражданин остановился на выборе именно этих мошенников с учетом положительных отзывов об их работе в одном из мессенджеров. В очередной раз призываем граждан, планирующих приобрести для себя авто за границей, быть бдительными и внимательными при выборе фирм-посредников», — отметили в ГТК.

