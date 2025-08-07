Джефф Безос и Лорен Санчес продолжают медовый месяц танцами на Ибице 7.08.2025, 13:31

1,090

Фото: Reuters

Пара покинула Венецию и отправилась в романтическое турне по Европе.

Основатель Amazon Джефф Безос и его супруга Лорен Санчес Безос продолжают праздновать свою свадьбу, наслаждаясь медовым месяцем в Европе. Пара была замечена на танцполе в Ибице, Испания, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

На видео, 61-летний Безос двигается в такт, пока 55-летняя Санчес эффектно танцует рядом, качая бедрами и размахивая руками.

Лорен активно делится моментами из их путешествия: она опубликовала видео с ночным видом на океан под клубную музыку и показала встречу с горными козами во время похода по острову.

Ибицу пара посетила после пышной свадьбы, которая состоялась 27 июня на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции. На официальную церемонию были приглашены знаменитости: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Том Брейди, Билл Гейтс и другие. После свадьбы для гостей устроили пижамную вечеринку, которая длилась до утра.

Затем пара покинула Венецию и отправилась в романтическое турне по Европе. 23 июля их заметили на стильной прогулке в Сен-Тропе.

Безос и Санчес впервые стали публичной парой в 2019 году. Они начали сотрудничать по ряду проектов, и со временем между ними завязались отношения. В мае 2023 года Безос сделал Санчес предложение во время отпуска на юге Франции.

