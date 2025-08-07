закрыть
7 августа 2025, четверг, 14:10
The Telegraph: Китай блокирует попытки Трампа завершить войну в Украине

4
  • 7.08.2025, 13:36
  • 2,888
The Telegraph: Китай блокирует попытки Трампа завершить войну в Украине

Пекин заинтересован в долгосрочном конфликте.

Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, ведь конфликт истощает и Россию, и США, одновременно создавая стратегические преимущества для Пекина.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, Дональд Трамп якобы предлагает новые инициативы для прекращения войны и оказывает давление на Кремль, в частности через повышение пошлин, демонстрацию военной силы и дипломатические контакты. Ожидается даже его встреча с Путиным.

Однако, по данным издания, именно Китай блокирует любые попытки достичь мира. Пекин поставляет России критические компоненты двойного назначения - микроэлектронику, дроны, оптику и другие технологии. Производство беспилотников также налажено в Китае и на территории РФ в сотрудничестве с китайскими компаниями.

Китай остается главным покупателем российской нефти и газа. В июне 2025 года 47% экспорта сырой нефти из РФ пришлось именно на Китай, несмотря на американские санкции. Также Пекин сокращает импорт LNG из США.

Издание отмечает, что затягивание войны в Украине - стратегическая выгода для Китая, который надеется, что одновременное ослабление Москвы и Вашингтона создаст выгодный момент для действий вокруг Тайваня к 2027 году.

Написать комментарий 4

