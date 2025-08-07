Известный тренер рассказал о бунте белорусской теннисистки Зверевой 7.08.2025, 13:43

1,272

Аркадий Эйдельман

Легенда белорусского тенниса «опередила даже Каспарова».

Известный тренер Аркадий Эйдельман в интервью betnews.by вспомнил о коротком опыте работы с одной из лучших белорусских теннисисток всех времен Наташей Зверевой.

— Как складывались у вас отношения с белорусским Зверевым — Маратом Николаевичем? Он зажег самую яркую звезду белорусского тенниса советских времен — Наташу Звереву, свою дочь.

— Она была еще и возмутительницей спокойствия — Наташа стала первой советской спортсменкой, которая отказалась отдавать призовые в Госкомспорт, опередив даже Гарри Каспарова. По тем временам это был невероятно смелый поступок.

Тогда государство забирало практически все деньги, которые выигрывали наши спортсмены, и теннисисты оказались в самом ущербном положении — с их-то гонорарами. А Наташа уже была финалисткой чемпионата Франции.

Марат Зверев был очень хорошим тренером, но очень жестким. Может, только так и надо было — на каких-то ранних стадиях работы с Наташей.

У нас с Маратом всегда были хорошие отношения, но, когда Наташа уже повзрослела, увидела другой мир, изменилась и работу с ней надо было строить иначе, он пришел ко мне и попросил, чтобы я продолжил ее тренировать.

Я начал, но через два месяца на горизонте нарисовались американцы. Они уже наблюдали за мной — во время турниров в Штатах, куда мы с Анатолием Лепешиным возили юниорскую сборную страны: Женю Кафельникова, Андрея Медведева, Таню Игнатьеву и других.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com