Известный тренер рассказал о бунте белорусской теннисистки Зверевой
- 7.08.2025, 13:43
Легенда белорусского тенниса «опередила даже Каспарова».
Известный тренер Аркадий Эйдельман в интервью betnews.by вспомнил о коротком опыте работы с одной из лучших белорусских теннисисток всех времен Наташей Зверевой.
— Как складывались у вас отношения с белорусским Зверевым — Маратом Николаевичем? Он зажег самую яркую звезду белорусского тенниса советских времен — Наташу Звереву, свою дочь.
— Она была еще и возмутительницей спокойствия — Наташа стала первой советской спортсменкой, которая отказалась отдавать призовые в Госкомспорт, опередив даже Гарри Каспарова. По тем временам это был невероятно смелый поступок.
Тогда государство забирало практически все деньги, которые выигрывали наши спортсмены, и теннисисты оказались в самом ущербном положении — с их-то гонорарами. А Наташа уже была финалисткой чемпионата Франции.
Марат Зверев был очень хорошим тренером, но очень жестким. Может, только так и надо было — на каких-то ранних стадиях работы с Наташей.
У нас с Маратом всегда были хорошие отношения, но, когда Наташа уже повзрослела, увидела другой мир, изменилась и работу с ней надо было строить иначе, он пришел ко мне и попросил, чтобы я продолжил ее тренировать.
Я начал, но через два месяца на горизонте нарисовались американцы. Они уже наблюдали за мной — во время турниров в Штатах, куда мы с Анатолием Лепешиным возили юниорскую сборную страны: Женю Кафельникова, Андрея Медведева, Таню Игнатьеву и других.