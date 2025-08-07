Авиация ВСУ сбросила бомбы на штаб России с дронщиками 7.08.2025, 13:52

1,382

Взрывом снесло все.

Украинская фронтовая авиация нанесла мощный удар по российским военным, которые систематически терзали мирное население Херсонской области атаками дронов, пишет «Диалог.UA».

Цель была обнаружена в захваченных Олешках, где оккупанты устроили штаб и базу операторов БПЛА в здании бывшей санэпидемстанции.

Бомбы были сброшены прямо на штаб РФ, когда внутри него находились российские военные. Погибли почти все, часть осталась под завалами, но даже их не смогли спасти. Видео уже появилось в Сети.

Часть здания разрушена, под завалами российские военные, причастные к террору против мирных украинцев. Когда к месту удара прибыли вражеские силы, чтобы разбирать завалы и искать своих, по ним нанесли второй точечный удар — уже украинскими FPV-дронами. Повреждена техника и уничтожено новое скопление личного состава врага.

По информации проекта WarArchive, именно из этого штаба в Олешках россияне управляли дронами, нанося удары по Херсону и прифронтовым сёлам. Их устранение — важный шаг в защите украинской пехоты и гражданского населения от атак с воздуха.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com