7 августа 2025, четверг, 14:10
Ветер валил деревья и срывал крыши в Гомельской области

  • 7.08.2025, 13:55
Стихия разбушевалась в Брагинском и Калинковичском районах.

Сильный ветер с дождем повредил 20 крыш домов и хозпостроек в Гомельской области. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным, из-за прохождения сильного ветра и дождя 6 августа 2025 года в Калинковичском и Брагинском районах Гомельской области было зафиксировано два случая падения деревьев. Кроме того, оказались повреждены 20 крыш строений: домов, зданий, хозяйственных построек.

Спасатели привлекались на уборку, а также распиловку упавших деревьев. В пресс-службе отметили, что в Калинковичском района упавшее дерево убирали с проезжей части автодороги, а в агрогородке Маложин Брагинского района – с крыши дома.

