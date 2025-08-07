Андрей Пионтковский: Российские пропагандисты растерялись
- 7.08.2025, 14:04
Особенно интересной там была реакция на то, что Трамп отправил атомные субмарины ближе к России.
Российские пропагандисты разочарованы жесткими заявлениями Трампа в отношении России. Теперь они готовят население к определенным уступкам.
Об этом 24 Каналу рассказал публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что на российском телевидении немного растерялись. Там уже аккуратно говорят о возможных уступках Соединенным Штатам. И даже обсуждают тему так называемого воздушного перемирия.
Как отметил Пионтковский, они уже пытаются оправдать возможное воздушное перемирие в глазах своей агрессивной аудитории, которая поддерживает войну против Украины.
«Там уже перечисляют пункты, почему это России выгодно. Не будет теперь дезорганизованной работы авиации, железной дороги и так далее. Также рассказывают, что это поможет Трампу в борьбе против «глобалистов». И вообще надо за него держаться», – отметил Пионтковский.
Особенно интересной там была реакция на то, что Трамп отправил 2 атомные субмарины ближе к России. Российские пропагандисты старались максимально аккуратно это обсуждать, будто бы ничего не произошло.
«Представьте, если бы что-то похожее сделала бы Великобритания или Франция? Что бы тогда в России творилось? А к Трампу они очень нежно отнеслись», – сказал Пионтковский.