закрыть
7 августа 2025, четверг, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из белорусских магазинов пропал еще один важный товар

1
  • 7.08.2025, 14:10
Из белорусских магазинов пропал еще один важный товар

Его снова начнут изготавливать с 13 августа.

Пользовательница Threads пожаловалась, что в магазинах Гомеля невозможно найти детскую смесь «Беллакт Гипоаллергенный Active 1», предназначенную для кормления малышей до 6 месяцев с риском развития аллергии. Позже выяснилось, что та же ситуация — в Гродно, пишет hrodna.life.

«Объехала весь Гомель — нигде нет нужной смеси», — написала молодая мама.

«Мы тоже полтора часа ездили по Гродно, нашли только одну пачку — случайно, на другом конце города», — добавила другая пользовательница.

Девушка позвонила на завод «Беллакт». Там ей рассказали, что на заводе смеси нет. Ее снова начнут изготавливать с 13 августа. В магазинах продукт должен появиться через несколько дней после запуска линии.

«Я в шоке, последние 10 пачек забрала в „Детском мире“, и теперь опять нету. Скорее всего, на складе в магазинах остатки будут, вопрос только — когда это появится на прилавке. Надеюсь, хоть новую партию успеют запустить», — написала в ветке авторка поста.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип