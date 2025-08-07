Из белорусских магазинов пропал еще один важный товар 1 7.08.2025, 14:10

Его снова начнут изготавливать с 13 августа.

Пользовательница Threads пожаловалась, что в магазинах Гомеля невозможно найти детскую смесь «Беллакт Гипоаллергенный Active 1», предназначенную для кормления малышей до 6 месяцев с риском развития аллергии. Позже выяснилось, что та же ситуация — в Гродно, пишет hrodna.life.

«Объехала весь Гомель — нигде нет нужной смеси», — написала молодая мама.

«Мы тоже полтора часа ездили по Гродно, нашли только одну пачку — случайно, на другом конце города», — добавила другая пользовательница.

Девушка позвонила на завод «Беллакт». Там ей рассказали, что на заводе смеси нет. Ее снова начнут изготавливать с 13 августа. В магазинах продукт должен появиться через несколько дней после запуска линии.

«Я в шоке, последние 10 пачек забрала в „Детском мире“, и теперь опять нету. Скорее всего, на складе в магазинах остатки будут, вопрос только — когда это появится на прилавке. Надеюсь, хоть новую партию успеют запустить», — написала в ветке авторка поста.

