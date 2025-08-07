NI: Эта технология дает истребителям США решающее преимущество
- 7.08.2025, 14:12
В ней используются сотни и даже тысячи передатчиков-приемников.
Активные фазированные решетки (AESA) стали прорывом в области радиолокации, кардинально изменив возможности боевой авиации в воздушном бою, штурмовых операциях и разведке, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
В отличие от механических радаров, AESA использует сотни и даже тысячи передатчиков-приемников, позволяющих мгновенно менять направление радиолуча без механического движения антенны. Это обеспечивает более быстрый и точный обзор, улучшая осведомленность пилота о воздушной обстановке.
AESA-радары способны одновременно отслеживать множество воздушных и наземных целей, вести радиоэлектронную борьбу, обеспечивать сетевое взаимодействие с союзниками и даже осуществлять подавление вражеских радаров. При этом система остается надежной. В случае отказа отдельных модулей остальные продолжают работу, сохраняя функциональность.
Ключевым преимуществом также является способность к быстрому изменению частоты сигнала, что делает AESA-радары почти неуязвимыми для обнаружения и подавления со стороны противника.
В воздушных боях за пределами визуальной видимости AESA позволяет пилотам обнаруживать врага раньше, чем они сами будут замечены. В наземных операциях радары создают детализированные снимки местности в любую погоду и в темное время суток.
Наконец, AESA-радары могут выполнять функции электронного подавления, заменяя собой громоздкие и демаскирующие подвесные модули РЭБ.
Эта технология стала настоящим шедевром боевых возможностей для таких истребителей, как F-22 и F-35.