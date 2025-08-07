закрыть
7 августа 2025, четверг, 15:42
Поездка в Беларусь может закончиться для австрийца семью годами тюрьмы

  • 7.08.2025, 14:19
Поездка в Беларусь может закончиться для австрийца семью годами тюрьмы

У него нашли сигарету с марихуаной.

Житель Австрии задержан на границе при въезде из Польши в Беларусь, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина ехал за рулем личного авто с женой и детьми. На пункте пропуска его карман заинтересовал служебную собаку.

Выяснилось, что 46-летний иностранец перевозил сигарету с 0,56 г марихуаны. Более того, в его организме также оказались следы этого наркотика.

В Беларуси в отношении иностранца возбудили два уголовных дела. За незаконное перемещение через границу и хранение наркотических средств ему грозит до семи лет тюрьмы.

