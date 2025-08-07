У Москвы сейчас очень слабая позиция 1 Юрий Федоренко

7.08.2025, 14:22

Стив Уиткофф в Москве

Украина ждет новое оружие.

Три часа продолжались переговоры специального представителя США Стива Уиткоффа в Кремле. О результатах встречи мы пока мало знаем, но нет сомнений, что Москва попыталась повесить на уши Уиткоффа все макаронные изделия из своих складских запасов, чтобы оттянуть введение санкций и поставки Украине оружия.

Вполне вероятно, что Москва в очередной раз врала о готовности к переговорам, возможности «воздушного перемирия» и чем-то еще. По состоянию на данный момент нам остается «держать кулаки», чтобы Трамп не поверил этой манипулятивной риторике.

Переговорная позиция московитов довольно слабая и в этом есть немалая заслуга Сил обороны Украины: на прошлой неделе мы практически остановили россиян на всех направлениях. Ради объективности надо признать, что незначительные тактические достижения у противника в течение последних двух месяцев были, однако они несопоставимы с потерями. Множество российских атак завершились провалом, и на этом фоне можно говорить об общем провале летнего наступления.

Еще один фактор, свидетельствующий о слабости Москвы: экономика России сегодня чрезвычайно уязвима, доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го сократились на 27%. Очень подходящий момент, чтобы окончательно разбить бензоколонку под названием «Российская Федерация».

Силы обороны, со своей стороны, прилагают максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс. Сегодня утром украинские беспилотники поразили нефтебазу в Бердянске. После атаки украинских дронов рязанский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу двух установок (сейчас предприятие функционирует лишь на 48% от полной мощности).

Если параллельно с введением санкций США дадут Украине крылатые ракеты JASSM-ER, а также JSOW-ER с дальностью 550 км, то от нефтяной промышленности России мало что останется. Напомню, что возможность поставок этих и других средств обсуждалась еще тогда, когда у Украина даже не было F-16. Мы надеемся, что западный мир перестанет медлить под влиянием бесконечных кремлевских манипуляций.

Мы ждем оружие, в частности Tomahawk, мы верим в плодотворное сотрудничество украинских и западных разработчиков дронов-перехватчиков. А главное — мы верим в себя, в свое святое дело. Работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

