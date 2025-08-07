Зеленский назвал три формата мирных переговоров 4 7.08.2025, 14:28

4,602

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что пришло «время завершать войну».

Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцeм. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия», - отметил президент Украины.

По его словам, война именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, ведь Киев уже в переговорах о вступлении в Евросоюз.

«Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов. Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом», - отметил он.

Зеленский сообщил, что советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов.

«Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний», - подчеркнул глава Украины.

Он отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны.

«Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!», - подытожил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com