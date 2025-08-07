Зеленский назвал три формата мирных переговоров

Зеленский назвал три формата мирных переговоров4
Президент Украины заявил, что пришло «время завершать войну».
Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
«Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцeм. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия», - отметил президент Украины.
По его словам, война именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, ведь Киев уже в переговорах о вступлении в Евросоюз.
«Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов. Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом», - отметил он.
Зеленский сообщил, что советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов.
«Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний», - подчеркнул глава Украины.
Он отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны.
«Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!», - подытожил Зеленский.