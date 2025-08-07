«Мы наблюдаем агонию путинского режима» 2 7.08.2025, 14:44

Российский диктатор — менеджер-неудачник.

В Беларусь начали прибывать эшелоны с российскими военными — под видом подготовки к учениям «Запад-2025». Кремль уже не раз использовал подобные маневры как прикрытие для агрессии. Какие провокации возможны со стороны России и режима Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Напомню, что в 2021 году, когда проходили учения «Запад-2021», вторжение началось не во время их проведения, а позднее, через несколько месяцев. Сейчас может снова начаться перманентная фаза присутствия российских войск в Беларуси, которая продлится месяцами. В этом заключается главная угроза.

Что касается планов — Лукашенко ничего не планирует. Планирует только Путин — удержаться у власти любой ценой. Но это менеджер-неудачник, проигравший все: в экономике, геополитике, стратегии. Он провалился на Ближнем Востоке. Россия десятилетиями строила там свою политику, начиная с СССР — и все закончилось поражением. Ни Саддаму Хусейну, ни Башару Асаду Путин не смог помочь в решающие моменты. Потому что у него нет ресурсов.

Он проиграл и Дальний Восток. На огромной территории живут 8 миллионов россиян — а китайцев, говорят, уже несколько миллионов. Китай фактически использует порт Владивостока как внутренний. В северных провинциях Китая живет более 500 миллионов человек, а за Уралом — только около 30 миллионов россиян. Путин просто сдает Сибирь Китаю.

Следующее крупное поражение — Кавказ, где Российская империя проводила свою политику сотни лет. Надо быть «гением», чтобы объединить Армению и Азербайджан под антироссийскими заявлениями. Опять же, Путин ничего не может сделать, потому что Эрдоган имеет мощнейшую турецкую армию, а все силы РФ брошены на войну против Украины.

Балтика? В начале прошлого века Финляндия была частью Российской империи, Швеция — нейтральной. Сегодня посмотрите на карту: слева и справа от Финского залива — страны НАТО. Усть-Луга и Санкт-Петербург зажаты между Финляндией и Эстонией. Путин не может здесь даже дернуться.

Так что сидят два деда на Валааме, на лавочке, рассуждают, что они еще кого-то «захватят». Мы наблюдаем агонию путинского режима, как когда-то агонию режима Брежнева. Но нельзя исключать, что в маразме Путин предпримет шаги, которые принесут несчастье другим. Как Брежнев с политбюро развязал войну в Афганистане — с миллионом погибших афганцев и десятками тысяч убитых советских солдат.

