СМИ раскрыли детали предложения США Путину

СМИ раскрыли детали предложения США Путину6
- 7.08.2025, 15:09
Его передал России Уиткофф.
В ходе визита спедпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву в среду, 6 августа, Москва якобы получила от администрации США «очень выгодное предложение».
Об этом в четверг, 7 августа, пишет польское издание Onet со ссылкой на источники.
Утверждается, что ключевые пункты предложения состоят в следующем:
Прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;
Фактическое признание территориальных завоеваний России (путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет);
Снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе и возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.
В пакете также нет гарантии нерасширения НАТО;
Москва также не получила обещания прекратить военную поддержку Украины.
Однако, как утверждает Onet, этот последний пункт российская сторона якобы принимает.
В среду, 6 августа, состоялась встреча спецпредставителя президента США Уиткоффа и российского диктатора Путина. Она длилась около трех часов.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. В переговорах также принимали участие европейские лидеры. По словам президента, общая позиция Украины и партнеров абсолютно четкая: война должна завершиться.