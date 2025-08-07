СМИ раскрыли детали предложения США Путину 6 7.08.2025, 15:09

Стив Уиткофф

Его передал России Уиткофф.

В ходе визита спедпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву в среду, 6 августа, Москва якобы получила от администрации США «очень выгодное предложение».

Об этом в четверг, 7 августа, пишет польское издание Onet со ссылкой на источники.

Утверждается, что ключевые пункты предложения состоят в следующем:

Прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;

Фактическое признание территориальных завоеваний России (путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет);

Снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе и возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.

В пакете также нет гарантии нерасширения НАТО;

Москва также не получила обещания прекратить военную поддержку Украины.

Однако, как утверждает Onet, этот последний пункт российская сторона якобы принимает.

В среду, 6 августа, состоялась встреча спецпредставителя президента США Уиткоффа и российского диктатора Путина. Она длилась около трех часов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. В переговорах также принимали участие европейские лидеры. По словам президента, общая позиция Украины и партнеров абсолютно четкая: война должна завершиться.

