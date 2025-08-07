Пилот сбросил 17 килограммов за семь месяцев 1 7.08.2025, 15:12

1,314

Как у него это получилось?

Пилот международной авиакомпании Викеш Кхинда похудел на 17 килограммов и уменьшил процент жира в организме с 31% до 9% всего за 7 месяцев. Причиной стала угроза потери работы. Индекс массы тела Викеша приблизился к критической отметке 30, при которой пилотам запрещено летать, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

После переезда с семьей в Дубай в 2024 году Кхинда прошел медицинское обследование, где ему диагностировали не только избыточный вес, но и повышенное содержание холестерина и наличие бляшек в сосудах. Врач дал ему выбор: увеличить дозу лекарств или полностью изменить образ жизни. Кхинда выбрал второе.

Он начал тренироваться с персональным тренером и выполнять минимум три силовые тренировки в неделю, а также проходить 10 000 шагов в день — даже во время перелетов. На борту самолета он ходил по салону, а в отелях — тренировался в спортзалах.

Рацион Кхинды изменился радикально: греческий йогурт с фруктами на завтрак, курица с овощами и киноа на обед, белковые батончики и шейки в полетах. Он научился заказывать полезные блюда в отелях и контролировать порции.

Через полгода обследование показало существенное улучшение: уровень «плохого» холестерина снизился вдвое, «хороший» — вырос. Врач был поражен прогрессом и даже обнял пациента.

Главная победа Кхинды — возвращение энергии и возможности играть с детьми. «Теперь я могу бегать с дочерью часами и поднимать сына на руки. Я чувствую себя живым,» — говорит он.

