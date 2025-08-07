Лукашенко загримировали до неузнаваемости 7.08.2025, 15:28

1,918

Восковая фигура.

Лукашенко встретился с КГБшниками. Однако совещание, состоявшееся 7 августа, запомнится совсем по другому поводу. Диктатор на кадрах, опубликованных его пресс-службой, выглядит как восковая фигура. Лукашенко буквально светится от количества грима, которого на него нанесли.

Отметим, неделю назад приближенные к Лукашенко фотографы снимали его на совещании с дипломатами снимали с расстояния в несколько десятков метров, избегая крупных планов.

До этого диктатор встречался с Путиным на острове Валааеме. Кадры, показанные российскими пропагандистами 1 августа, подогрели слухи о болезни Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com