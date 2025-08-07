закрыть
Лукашенко загримировали до неузнаваемости

  • 7.08.2025, 15:28
  • 1,918
Лукашенко загримировали до неузнаваемости

Восковая фигура.

Лукашенко встретился с КГБшниками. Однако совещание, состоявшееся 7 августа, запомнится совсем по другому поводу. Диктатор на кадрах, опубликованных его пресс-службой, выглядит как восковая фигура. Лукашенко буквально светится от количества грима, которого на него нанесли.

Отметим, неделю назад приближенные к Лукашенко фотографы снимали его на совещании с дипломатами снимали с расстояния в несколько десятков метров, избегая крупных планов.

До этого диктатор встречался с Путиным на острове Валааеме. Кадры, показанные российскими пропагандистами 1 августа, подогрели слухи о болезни Лукашенко.

