«В банке подтвердили, что доллары настоящие» 7.08.2025, 15:41

Белоруска купила на Wildberries валюту по неожиданному курсу.

Белоруска Марина из любопытства купила на Wildberries действующие доллары. Объявление о продаже банкнот хоть и находилось в разделе «Монеты сувенирные», продавец уверял: он отправляет покупателям подлинные купюры. И это оказалось правдой, пишет MyFin.

— Я увидела, что на Wildberries разные продавцы предлагают купить купюру в два доллара. Я заказала ее ради любопытства. Забрала в пункте выдачи, отнесла деньги в банк, чтобы показать их работнице обменного пункта. В банке подтвердили, что они настоящие, — рассказала белоруска.

Фото: Myfin

Марина показала то самое объявление, где говорилось о продаже настоящих долларов. В отзывах то и дело проскакивают жалобы в стиле «Пришли одни картинки», при этом общая оценка товара 4,8 балла из 5. К слову, продавец прямо в карточке товара рекомендует проверять целостность упаковки при получении. Продавец указывает, что ценность банкноты в том, что она является редкой и якобы приносит удачу.

Два доллара обошлись Марине почти в 18 рублей, то есть по 9 рублей за каждый — примерно в три раза дороже официального курса.

Журналистка по примеру читательницы также заказала доллары на Wildberries, в этот раз банкноту номиналом в 2 доллара удалось купить лишь по более высокой цене, за 26 рублей. Купюру отнесли в банк, чтобы подтвердить или опровергнуть ее подлинность.

Работница банка попросила предоставить паспорт и заплатить 1,5 рубля за проверку подлинности денег. Также она пояснила, что если доллары являются подделкой, она вызовет милицию.

— Банкнота в прекрасном состоянии. Как шелковая, приятно прикоснуться. Она выпущена в 2017 году, но ею как будто не пользовались. Обычно приносят помятые деньги, а эта купюра идеальная, — удивилась работница кассы. — Эти деньги подлинные.

Фото: Myfin

В чем ценность такой купюры? За ответом на этот вопрос портал обратился к нумизмату. Вот такой ответ дал эксперт Сергей Колбун:

— Я не вижу здесь признаков какой-то редкости и ценности. В России доллар не является популярной валютой, в отличие от Беларуси. Возможно, целевая аудитория продавца — россияне, которые посчитают такую банкноту необычной, так как никогда ее даже и не видели. Также вижу в объявлении пометку «на удачу». По моему мнению, это не более чем рекламный ход, а само объявление направлено на неосведомленного покупателя. Это обычная купюра, ее ценность соответствует номиналу или на 1−2 доллара выше номинала. Ее можно приобрести в обменном пункте, но придется потратить на это время.

