Путин назвал страну, где мог бы встретиться с Трампом 5 7.08.2025, 15:45

6,560

Фото: Reuters

Заинтересованность якобы есть с обеих сторон.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Глава РФ заявил, что заинтересованность в диалоге есть с обеих сторон.

Также глава Кремля назвал страну, где мог бы встретиться с Трампом. Слова диктатора цитируют российские СМИ, пишет «Обозреватель».

Встреча на Ближнем Востоке

По словам российского диктатора, заинтересованность в саммите Россия – США проявлена с обеих сторон. Также Путин допустил, что его встреча с Трампом может состоятся в ОАЭ. Диктатор отметил, что у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.

«Один из друзей (который мог бы помочь организовать саммит, – прим. ред.) – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин кремлевским пропагандистам.

Также российский диктатор добавил, что «в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским». При этом он подчеркнул, что «для этого должны быть созданы условия».

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – сказал диктатор.

