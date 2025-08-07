Путин назвал страну, где мог бы встретиться с Трампом

Путин назвал страну, где мог бы встретиться с Трампом5
- 7.08.2025, 15:45
Заинтересованность якобы есть с обеих сторон.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Глава РФ заявил, что заинтересованность в диалоге есть с обеих сторон.
Также глава Кремля назвал страну, где мог бы встретиться с Трампом. Слова диктатора цитируют российские СМИ, пишет «Обозреватель».
Встреча на Ближнем Востоке
По словам российского диктатора, заинтересованность в саммите Россия – США проявлена с обеих сторон. Также Путин допустил, что его встреча с Трампом может состоятся в ОАЭ. Диктатор отметил, что у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.
«Один из друзей (который мог бы помочь организовать саммит, – прим. ред.) – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин кремлевским пропагандистам.
Также российский диктатор добавил, что «в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским». При этом он подчеркнул, что «для этого должны быть созданы условия».
«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – сказал диктатор.