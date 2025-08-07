закрыть
7 августа 2025, четверг, 17:12
Журналиста Даниила Полянского обвинили в «государственной измене»

  7.08.2025, 15:52
Журналиста Даниила Полянского обвинили в «государственной измене»
Даниил Полянский

Его приговорили к 10 годам.

Дело против журналиста-фрилансера Даниила Полянского рассматривал Брестский областной суд. Судебный процесс начался в середине июля и проходил в закрытом режиме. Приговор прозвучал 25 июля, пишет БАЖ .

После нескольких заседаний Брестский областной суд признал Даниила Полянского виновным в «измене государству» (по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РБ) и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Кроме того, суд назначил штраф в пользу государства в размере 500 базовых величин — на сегодняшний день это 21 000 рублей. Из-за «засекреченности» судебного процесса суть обвинений, выдвинутых против журналиста, по-прежнему остается неизвестной.

Журналист-фрилансер был задержан, вероятнее всего, 19 сентября 2024 года после возвращения на родину из России. Точная дата неизвестна, но позже с ним пропала связь.

Даниилу Полянскому 54 года. В качестве видеооператора в свое время сотрудничал с государственными и коммерческими телеканалами, а также с независимыми региональными сайтами. В последние годы был известен в Бресте как волонтер поисково-спасательного отряда «Ангел».

