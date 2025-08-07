«Нанесен удар по бензобаку империи» 7.08.2025, 15:55

Как атака на Афипский НПЗ навредит армии РФ.

В ночь на 7 августа был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых элементов топливного обеспечения армии РФ. «Фокус» узнал, какие последствия будет иметь эта атака для военной машины Путина, почему удары по НПЗ — больше, чем просто взрывы, и как они могут приблизить экономический крах России.

В ночь на 7 августа украинские беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в поселке Афипский Краснодарского края РФ. Генштаб ВСУ подтвердил удар по российскому предприятию.

По данным OSINT-аналитиков проекта КиберБорошно, удар повредил боковую часть установки совместной переработки газа и газоконденсата. Местные власти сообщили, что пожар, который вспыхнул в результате атаки, имел 4-й ранг сложности, но был ликвидирован.

Установка совместной переработки газа и газоконденсата перерабатывает газовый конденсат и попутный нефтяной газ, выделяя фракции пропан-бутана, стабильный легкий бензин и очищенные остатки, пригодные для использования в качестве топлива или сырья. Она работает под высоким давлением и температурой 250-350°C, что делает ее критически важной, но опасной частью завода.

По информации РосСМИ, после атаки БПЛА на Афипском НПЗ вспыхнула технологическая установка переработки газа и конденсата. Пожарные подразделения оперативно локализовали огонь на площади 250 кв.м.

Ранее, 22 июля, дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ, вызвав пожар. 5 августа Рязанский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», остановил половину мощностей из-за повреждения двух установок первичной переработки нефти (УППН-3 и УППН-4) после атаки БПЛА. Самой успешной, по оценкам аналитиков, была атака на Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома», где дроны полностью вывели из строя установку переработки газового конденсата.

Удар по Афипскому НПЗ: как это повлияет на поставки топлива армии РФ

По словам старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, Афипский НПЗ является одним из ключевых стратегических предприятий на Юге России, особенно важным для обеспечения военных структур топливом, в частности дизелем, авиационным керосином и топливом для реактивных двигателей ТС-1 и Т-1.

Подобными ударами, вместе с поражением железнодорожного сообщения, украинское командование в первую очередь пытается разрушать российскую военную логистику, однако постоянные удары по НПЗ имеют влияние и на российскую экономику.

«Стоит отметить, что на фоне нарушения работы железной дороги, основы военной логистики РФ, увеличивается нагрузка на автотранспорт, который после подобных ударов может иметь проблемы с топливом. Итак, среди краткосрочных последствий поражения можно ожидать нарушения цепей поставок топлива и хранения нефтепродуктов, что вероятно будет иметь влияние на поставки топлива для российской группировки войск на оккупированных территориях и российскую логистику в целом», — говорит Фокусу Земляной.

По его мнению, поражение подобных НПЗ, как это уже в свое время осуществляли Силы обороны Украины, в долгосрочной перспективе влияет на российскую экономику и ситуацию с топливом на внутреннем рынке РФ. В частности, недавно российское правительство в очередной раз на фоне роста цен на бензин ввело полный запрет на экспорт этого топлива до конца августа. Решение объяснили высоким сезонным спросом и сельскохозяйственными работами. Ранее сообщалось, что в России стремительно растут цены на бензин — за последний год розничные цены повысились на 18%. До конца 2025 года ожидается рост цен еще на 8%. В свою очередь рост цен на топливо негативно влияет на повышение цен внутри РФ.

Удар по НПЗ — приближает крах России

Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины необходимо сосредоточиться на развале России. По его мнению, другого пути для победы над Россией нет, ведь пока она существует в виде империи, Украина постоянно будет находиться под угрозой. Российская армия, несмотря на значительные человеческие ресурсы, не может быть побеждена чисто военными средствами из-за ее численности. Поэтому главной стратегической целью должен стать экономический и политический развал России по аналогии с распадом Советского Союза, который произошел по экономическим причинам.

«Основным источником финансовой стабильности России является поток нефтедолларов, которые поддерживают как российскую армию, так и саму империю, субсидируя регионы, входящие в ее состав. Пока эти регионы получают финансирование, у них нет стимула для отделения. Чтобы запустить процесс распада, необходимо перекрыть этот поток. Международные санкции, такие как европейские или американские, не способны полностью остановить поток нефтедолларов, поскольку Россия использует серые схемы и криптовалютные операции, которые позволяют ей обходить ограничения. Единственным эффективным инструментом, по мнению эксперта, является физическое уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры Украины с помощью Вооруженных сил», — подчеркнул эксперт.

По мнению Свитана, удары по нефтеперерабатывающим заводам имеют двойной эффект: они уменьшают экспорт нефтепродуктов, что сокращает поступление валюты, и ограничивают поставки топлива для российской армии, что ослабляет ее боеспособность. Однако для достижения результата такие атаки должны быть системными. Единичные удары не дают значительного эффекта, ведь Россия имеет около 30 крупных НПЗ, которые перерабатывают миллионы тонн нефти ежегодно, и еще примерно 50 более мелких заводов. Эти мощности позволяют России быстро компенсировать потери от единичных атак.

Эксперт отмечает, что недавние удары по российским НПЗ, в частности по Новокуйбышевскому и Рязанскому заводам, являются шагом в правильном направлении. Новокуйбышевский НПЗ перерабатывал 6-7 миллионов тонн нефти в год, Рязанский — 15-17 миллионов тонн, а еще один завод, пораженный недавно, имел мощность около 5-7 миллионов тонн. Такие заводы-гиганты являются ключевыми целями, и их уничтожение может серьезно подорвать экономику России. Однако эксперт отмечает, что для успеха необходимо масштабировать эти удары и не прекращать их. Если атаки будут нерегулярными или прекратятся, Россия способна восстановить поврежденные объекты в течение трех месяцев, что сведет все усилия на нет.

