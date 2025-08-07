закрыть
7 августа 2025, четверг
За детьми в белорусских школах будут следить камеры

  • 7.08.2025, 16:00
  • 1,222
За детьми в белорусских школах будут следить камеры

Нововведение связано с запретом на мобильные телефоны.

Мингорисполком рассказал, где школьники будут оставлять телефоны на учебный день. Подробности сообщил заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович, сообщает агентство «Минск-Новости».

- В каждой школе будут организованы специальные места, где дети смогут оставлять телефоны на время учебного дня, - уточнил представитель Мингорисполкома.

По словам Лавриновича, контроль, связанный с соблюдением новых правил, будет обеспечиваться в том числе и при помощи камер видеонаблюдения. Он пояснил: если школьник принесет второй телефон и будет пытаться использоваться его, то подобное будет зафиксировано.

Отметим, решение запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами вызвало недовольство среди родителей.

