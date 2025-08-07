«Дыра» в российском бюджете выросла до почти 5 триллионов рублей 7.08.2025, 16:23

1,368

Это намного больше, чем планировало правительство.

Дефицит федерального бюджета России продолжает стремительно расти. За июль он увеличился на 1,2 трлн рублей и по итогам семи месяцев составил 4,9 трлн руб., следует из предварительной оценки Минфина. Это намного больше, чем он планировал по итогам всего года (3,8 трлн руб.).

Доходы в июле составили 2,7 трлн руб., но расходы оказались больше, чем обычно: 3,9 трлн руб. против 3,2 трлн руб. в июне. Расходы разогнались, для июля это очень много, констатирует экономист Егор Сусин. Минфин уверяет, что тратит деньги по графику: после январского всплеска, когда расходы были на 64% выше, чем годом ранее, они замедлились и в следующие шесть месяцев были всего на 15% больше, чем в феврале-июле 2024 г. За семь месяцев бюджет потратил 25,2 трлн руб. при плане на год 42,3 триллиона, однако впереди традиционный декабрьский скачок расходов.

Чтобы вернуться в план, в июле-ноябре бюджет должен обеспечить значительный профицит, пишет Сусин. Для этого в оставшееся время расходы должны быть даже меньше прошлогодних, отмечала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. С учетом инфляции, которая сейчас составляет 9% в годовом выражении, это сокращение должно быть весьма существенным. Пока все идет выше траектории прогноза Минфина, пишет Сусин про расходы и дефицит.

За семь месяцев расходы бюджета выросли на 20,8%, а доходы – всего на 2,8%, в реальном выражении (с поправкой на рост цен) это снижение. Подвели нефтегазовые доходы (5,2 трлн руб.): их падение ускорилось в годовом выражении до 18,5% по итогам семи месяцев с 16,9% в первом полугодии. Это произошло «преимущественно вследствие снижения цены на нефть», объясняет Минфин, сказался и аномально крепкий рубль. Ненефтегазовые доходы поступают по плану: 14,8 трлн руб. (+14% к прошлому году). Замедление роста экономики и инфляции пока не сказывается на их поступлении: по итогам полугодия рост был 12,7%; прирост поступления оборотных налогов, включая НДС, замедлился с 7,1% до 6,7%. Сусин называет рост доходов «скромным», но по ненефтегазовым доходам выше, чем можно было ожидать в условиях замедления экономики.

Однако из-за обвала нефтегазовых доходов правительство уже готовится второй раз в этом году переверстывать бюджет – в сентябре вместе с проектом бюджета на следующую трехлетку будут внесены коррективы в бюджет этого года. Эксперты ждут роста дефицита, а оценки варьируются от примерно 5 до 9 трлн руб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com