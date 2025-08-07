Дочь Николь Кидман называет мамин гардероб «любимым магазином» 1 7.08.2025, 16:20

Сандэй Роуз Кидман и Николь Кидман

Фото: Getty Images

Сандэй уже заявила о себе в мире моды.

17-летняя Сандэй Роуз Кидман Урбан, дочь актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана, стремительно входит в мир моды — и делает это с поддержкой мамы, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Сандэй призналась, что обожает брать одежду из гардероба Николь: «Я иногда шучу, что это мой любимый магазин», — говорит она.

Николь, обладательница «Оскара», ранее рассказывала, что хранит все свои наряды с красных дорожек для дочерей. Эти платья, по ее словам, «музейные экспонаты».

Сандэй уже заявила о себе в мире моды. Впервые она вышла на подиум на показе Miu Miu в октябре 2024 года, а весной 2025-го вновь появилась на показе модного дома в Париже. Ее стиль и выходы на красные дорожки с родителями стали темой для обсуждения в СМИ.

Сандэй рассказала, что вдохновилась модельной карьерой, наблюдая за съемками своей мамы в детстве. Однако на первом показе она думала совсем не о моде: «Я переживала о школьных заданиях, которые придется наверстывать», — призналась она.

Несмотря на критику в адрес детей знаменитостей, Сандэй сохраняет спокойствие: «У всех свое мнение. Главное — наслаждаться моментом и становиться лучше с каждым шагом».

