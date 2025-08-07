БелЖД ждет дефолт? 1 7.08.2025, 16:35

1,278

Компания нарушила долговые обязательства по облигациям.

Белорусская железная дорога не исполнила обязательства по своим облигациям. Об этом сообщает Минфин.

Как уточняется в официальном сообщении, речь идет о невыплате процентного дохода за 80-й и 81-й процентные периоды. Кроме того, не исполнены обязательства по погашению облигаций одиннадцатого выпуска (государственный регистрационный номер № 5-200-02-3505) со сроком обращения с 15.10.2018 по 30.06.2025 года. Напомним, разместив этот выпуск, Белорусская железная дорога смогла привлечь $70 млн, пишет myfin.by.

Эмиссия бондов 11-го выпуска осуществлялась при участии профессионального участника рынка ценных бумаг – открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь». Депозитарием Белорусской железной дороги является ОАО «Беларусбанк».

Такую информацию Минфин раскрыл на основании статьи 65 Закона «О рынке ценных бумаг» и установил запрет на эмиссию ценных бумаг Белорусской железной дорогой в соответствии со статьей 15 закона.

Напомним, облигации 11-го выпуска БелЖД были эмитированы для конвертации пятого и шестого выпусков облигаций объемом выпуска $25 млн каждый и части четвертого выпуска облигаций объемом выпуска $20 млн.

Исполнение обязательств БелЖД по облигациям было обеспечено поручительством на общую сумму $119 млн. Поручителями выступили: «Минское отделение Белорусской железной дороги» на сумму $59,5 млн и «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» на сумму $59,5 млн.

В проспекте эмиссии облигаций 11-го выпуска говорится, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, права по ним переходят к поручителям.

По облигациям 11-го выпуска БелЖД был установлен переменный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения бондов по ставке LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США по состоянию на последний рабочий день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов, увеличенной на 5,39 процентных пункта.

Сейчас в обращении находится выпуск облигаций БелЖД Оп13, номинированный в долларах, с объемом эмиссии $30 млн и сроком погашения 31 декабря 2026 года. Ставка купона по этому выпуску — 6% годовых.

