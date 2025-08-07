закрыть
Белорусы увидят уникально астрономическое явление

  • 7.08.2025, 17:13
Луна окрасится в красный цвет.

Белорусы, как и жители Европы, Африки, Азии, Австралии и Океании, Антарктиды увидят красную или «кровавую» Луну в момент затмения 7 сентября.

Специалисты отмечают, что в момент полнолуния случится полное лунное затмение из-за чего Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок станет красноватым. Подобное случается только в момент полных лунных затмений, когда Луна попадает в тень Земли, освещаясь лучами Солнца.

В зависимости от состояния земной атмосферы Луна может быть и других цветов – от темно-коричневого до светло-красного. Полное затмение Луны случится 7 сентября в период с 18.28 по 23.55. Однако Луна полностью будет скрыта тенью Земли в промежутке с 20.31 до 21.53. А максимальная фаза затмения выпадет на 21.12.

