Кремль хочет исключить Украину из сферы влияния Запада.

Путин стремится к личной встрече с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая, что именно прямой диалог поможет добиться ключевых геополитических целей в войне против Украины, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают аналитики и близкие к Кремлю источники, главная цель Путина — не столько захват территорий, сколько достижение политических уступок: недопущение вступления Украины в НАТО, ограничение военного присутствия альянса и формирование более лояльной Москве власти в Киеве.

По словам кремлевского аналитика Сергея Маркова, Путин видит в Трампе «ресурс для перехода к миру на условиях России». В январе сам Путин заявил, что было бы «лучше встретиться» и обсудить «все интересующие стороны вопросы».

На фоне последних переговоров между Путиным и специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве, Кремль подтвердил планы на встречу, но дата саммита пока не определена. Не исключено, что Путин продемонстрировал готовность к определенной гибкости в вопросе о территориальном разделе аннексированных регионов.

Отсутствие официальных границ у так называемых «аннексированных» территорий может указывать на возможность компромисса. Тем не менее ключевыми для Путина остаются гарантии нейтрального статуса Украины.

Политолог Татьяна Становая подчеркивает: «Для Путина территория — второстепенна. Главное — исключить Украину из сферы влияния Запада и вернуть ее в орбиту Москвы, либо через НАТО-гарантии, либо через политический контроль».

