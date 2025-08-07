закрыть
7 августа 2025, четверг, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Этот навык общения может спасти отношения

3
  • 7.08.2025, 17:27
  • 1,236
Этот навык общения может спасти отношения

Многим парам не хватает возможности свободно высказываться.

По словам психологов, главное, чего не хватает многим парам, — это возможность свободно высказаться, то есть возможность свободно делиться своими переживаниями и мнением, не опасаясь что тебя перебьют, осмеют или опровергнут, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Такая практика укрепляет доверие, снижает защитные реакции и позволяет обоим партнерам почувствовать себя услышанными. Исследования показывают, что именно качественное слушание помогает удовлетворять базовые психологические потребности — в близости.

Психологи выделяют три ключевые причины, почему важно развивать эту привычку:

1. Это укрепляет доверие. Когда партнера перебивают или говорят: «Этого не было», он со временем перестает делиться. Вместо взаимопонимания возникает отчуждение.

2. Это превращает конфликт в сближение. У всех бывают разные воспоминания об одном событии. Вместо спора о том, «кто прав», важно признать обе версии. Фраза «Я помню иначе, но понимаю, почему тебе было больно» может остановить ссору и укрепить связь.

3. Это предотвращает накопление обид. Молчаливые обиды и невысказанные чувства приводят к отчуждению. Простое упражнение — еженедельный разговор с вопросом: «Был ли момент, когда ты чувствовал(а) себя непонятым(ой)?» — помогает своевременно снимать напряжение.

Выслушать — значит дать партнеру понять, что его чувства важны. Именно это способно сохранить отношения в долгосрочной перспективе.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров