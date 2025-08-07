Этот навык общения может спасти отношения 3 7.08.2025, 17:27

Многим парам не хватает возможности свободно высказываться.

По словам психологов, главное, чего не хватает многим парам, — это возможность свободно высказаться, то есть возможность свободно делиться своими переживаниями и мнением, не опасаясь что тебя перебьют, осмеют или опровергнут, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Такая практика укрепляет доверие, снижает защитные реакции и позволяет обоим партнерам почувствовать себя услышанными. Исследования показывают, что именно качественное слушание помогает удовлетворять базовые психологические потребности — в близости.

Психологи выделяют три ключевые причины, почему важно развивать эту привычку:

1. Это укрепляет доверие. Когда партнера перебивают или говорят: «Этого не было», он со временем перестает делиться. Вместо взаимопонимания возникает отчуждение.

2. Это превращает конфликт в сближение. У всех бывают разные воспоминания об одном событии. Вместо спора о том, «кто прав», важно признать обе версии. Фраза «Я помню иначе, но понимаю, почему тебе было больно» может остановить ссору и укрепить связь.

3. Это предотвращает накопление обид. Молчаливые обиды и невысказанные чувства приводят к отчуждению. Простое упражнение — еженедельный разговор с вопросом: «Был ли момент, когда ты чувствовал(а) себя непонятым(ой)?» — помогает своевременно снимать напряжение.

Выслушать — значит дать партнеру понять, что его чувства важны. Именно это способно сохранить отношения в долгосрочной перспективе.

