закрыть
7 августа 2025, четверг, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко поговорил с окружением, как жить дальше»

9
  • 7.08.2025, 17:41
  • 5,008
«Лукашенко поговорил с окружением, как жить дальше»

Свободных денег у России нет.

Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал сегодняшнее совещание Лукашенко с КГБшниками:

— Встреча была как раз разговором с ближним кругом на тему, как жить дальше.

Одним из решений стало просить денег у России на кибербезопасность. Сейчас это стало новой темой, где можно попробовать откусить хоть что-то. Кибербезопасность пришла на смену союзным программам, импортозамещению, АЭС и прочим прожектам, которые были нужны только, как повод для того, чтобы просить деньги.

Мифические угрозы, зачастую состряпанные на коленке, снова идут в ход. Для убедительности можно попробовать обострить ситуацию на внешней границе и устроить очередной «Гляйвиц» в рамках защиты России с тыла.

Однако ситуация такая, что это вряд ли поможет в решении финансовых вопросов. Свободных денег нет.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров