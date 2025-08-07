«Лукашенко поговорил с окружением, как жить дальше» 9 7.08.2025, 17:41

Свободных денег у России нет.

Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал сегодняшнее совещание Лукашенко с КГБшниками:

— Встреча была как раз разговором с ближним кругом на тему, как жить дальше.

Одним из решений стало просить денег у России на кибербезопасность. Сейчас это стало новой темой, где можно попробовать откусить хоть что-то. Кибербезопасность пришла на смену союзным программам, импортозамещению, АЭС и прочим прожектам, которые были нужны только, как повод для того, чтобы просить деньги.

Мифические угрозы, зачастую состряпанные на коленке, снова идут в ход. Для убедительности можно попробовать обострить ситуацию на внешней границе и устроить очередной «Гляйвиц» в рамках защиты России с тыла.

Однако ситуация такая, что это вряд ли поможет в решении финансовых вопросов. Свободных денег нет.

