«Лукашенко поговорил с окружением, как жить дальше»9
- 7.08.2025, 17:41
- 5,008
Свободных денег у России нет.
Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал сегодняшнее совещание Лукашенко с КГБшниками:
— Встреча была как раз разговором с ближним кругом на тему, как жить дальше.
Одним из решений стало просить денег у России на кибербезопасность. Сейчас это стало новой темой, где можно попробовать откусить хоть что-то. Кибербезопасность пришла на смену союзным программам, импортозамещению, АЭС и прочим прожектам, которые были нужны только, как повод для того, чтобы просить деньги.
Мифические угрозы, зачастую состряпанные на коленке, снова идут в ход. Для убедительности можно попробовать обострить ситуацию на внешней границе и устроить очередной «Гляйвиц» в рамках защиты России с тыла.
Однако ситуация такая, что это вряд ли поможет в решении финансовых вопросов. Свободных денег нет.