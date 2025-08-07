США обеспечили себе контроль над стратегическим транзитным коридором 1 7.08.2025, 18:08

1,192

В рамках мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В пятницу в Белом доме состоится историческое подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве президента США Дональда Трампа. Одним из ключевых пунктов договорённости станет передача Соединённым Штатам исключительных прав на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Этот коридор, получивший название «Путь Трампа за международный мир и процветание» (“Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP)), свяжет основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичевань, граничащим с Турцией. Коридор будет действовать по армянским законам, а США получат право сдавать участок в субаренду консорциуму, ответственному за строительство и управление инфраструктурой.

По мнению американских чиновников, коммерческое освоение TRIPP поможет стабилизировать регион, снизить риски возобновления боевых действий и открыть экономические возможности для стран Южного Кавказа.

Кроме того, в рамках соглашения Армения и Азербайджан подпишут совместный документ с просьбой о роспуске Минской группы, созданной в 1992 году для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха под сопредседательством США, Франции и России.

Мирные переговоры активизировались после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в марте. Вашингтон также рассчитывает, что соглашение откроет путь для возможного присоединения Азербайджана к «Соглашениям Авраама» — инициативе нормализации отношений между Израилем и мусульманскими странами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com