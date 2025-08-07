США обеспечили себе контроль над стратегическим транзитным коридором

США обеспечили себе контроль над стратегическим транзитным коридором1
7.08.2025
В рамках мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
В пятницу в Белом доме состоится историческое подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве президента США Дональда Трампа. Одним из ключевых пунктов договорённости станет передача Соединённым Штатам исключительных прав на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Этот коридор, получивший название «Путь Трампа за международный мир и процветание» (“Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP)), свяжет основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичевань, граничащим с Турцией. Коридор будет действовать по армянским законам, а США получат право сдавать участок в субаренду консорциуму, ответственному за строительство и управление инфраструктурой.
По мнению американских чиновников, коммерческое освоение TRIPP поможет стабилизировать регион, снизить риски возобновления боевых действий и открыть экономические возможности для стран Южного Кавказа.
Кроме того, в рамках соглашения Армения и Азербайджан подпишут совместный документ с просьбой о роспуске Минской группы, созданной в 1992 году для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха под сопредседательством США, Франции и России.
Мирные переговоры активизировались после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в марте. Вашингтон также рассчитывает, что соглашение откроет путь для возможного присоединения Азербайджана к «Соглашениям Авраама» — инициативе нормализации отношений между Израилем и мусульманскими странами.