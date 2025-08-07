На некоторых улицах в Минске пропало электричество 1 7.08.2025, 18:10

Названа причина.

По некоторым адресам Минска произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили «Минск-Новости».

Электричества нет на улице Рафиева (№ 25/1, 36, 40, 44, 42), на проспекте Газеты «Звязда» (№ 26, 28/1, 28/2, 32/1, 32/20, 35, 37, 43), на проспекте Любимова (№ 9, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 15/3, 20, 30/1, 30/2, 34/1, 36/2, 40/1, 40/2, 42/1, 42/2, 46/2), на улице Белецкого (№2, 4, 6).

Причина: повреждение высоковольтного оборудования.

Плановое время проведения аварийно-восстановительных работ — до 17:43.

