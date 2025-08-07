Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира5
- 7.08.2025, 18:13
Письмо с предложением отметить заслуги президента США направил премьер Камбоджи.
Премьер Камбоджи Хун Манет направил в Нобелевской комитет мира письмо, в котором предложил отметить заслуги президента США Дональда Трампа премий мира, передает Камбоджийское агентство печати.
«Я, как Премьер-министр Королевства Камбоджа, имею большую честь официально выдвинуть уважаемого Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов Америки, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в продвижение мирового мира», — написал премьер в своем письме от 7 августа.
Хун Манет похвалил Трампа за «исключительную государственную мудрость» и поблагодарил его за посредничество в урегулировании конфликта Камбоджи с Таиландом. В письме сказано также, что президент США добился «исключительных достижений в снижении напряженности в некоторых из самых нестабильных регионов мира».