закрыть
7 августа 2025, четверг, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

5
  • 7.08.2025, 18:13
Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

Письмо с предложением отметить заслуги президента США направил премьер Камбоджи.

Премьер Камбоджи Хун Манет направил в Нобелевской комитет мира письмо, в котором предложил отметить заслуги президента США Дональда Трампа премий мира, передает Камбоджийское агентство печати.

«Я, как Премьер-министр Королевства Камбоджа, имею большую честь официально выдвинуть уважаемого Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов Америки, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в продвижение мирового мира», — написал премьер в своем письме от 7 августа.

Хун Манет похвалил Трампа за «исключительную государственную мудрость» и поблагодарил его за посредничество в урегулировании конфликта Камбоджи с Таиландом. В письме сказано также, что президент США добился «исключительных достижений в снижении напряженности в некоторых из самых нестабильных регионов мира».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров