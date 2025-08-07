Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси 7 7.08.2025, 18:20

2,666

На простых граждан денег у режима нет.

Александр Лукашенко на совещании 7 августа, в четверг, на совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.

Диктатор акцентировал внимание: при совершенствовании деятельности Комитета государственной безопасности не планируется сокращать денежное довольствие или зарплаты сотрудников названной структуры.

– Здесь как раз денег жалеть не надо для тех, кто работает в КГБ. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты, - заявил узурпатор.

По словам Лукашенко, указанная система была отлажена с главой Комитета государственной безопасности Иваном Тертелем.

– Я всегда после определенных операций его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, должны их получить, даже сверх того, - уточнил диктатор.

