Экс-игрок сборной Беларуси попробовал фиджитал-футбол 7.08.2025, 18:32

Что это такое?

Бывший игрок сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Дмитрий Бага поделился впечатлениями от участия в фиджитал-турнире, который прошел в Абу-Даби.

По его словам, до этой поездки он почти не имел представления о таком формате, однако быстро оценил его особенности и динамику.

О новом виде спорта Дмитрий Бага рассказал в интервью порталу Bel.Football.

«Сначала команды играют матч на PlayStation, и счет оттуда переносится в реальную игру. Например, если ты выиграл виртуальный матч 3:0, то на поле выходишь с этим же преимуществом. В реальности – два тайма по пять минут, на поле – четыре полевых и вратарь», – объяснил он.

Бага отметил, что именно нестабильность делает фиджитал-футбол уникальным.

«Ты можешь выиграть приставочный матч 5:0, но затем пропустить четыре безответных гола и все равно победить. Все меняется очень быстро, от этого становится только интереснее».

По его словам, большинство участников турнира – игроки мини-футбольного уровня.

Многие не знали, что среди них есть спортсмен, который выступал в сборной и Лиге чемпионов. Однако этот опыт был заметен на поле.

«Некоторые ребята говорили, что у нас видна школа большого футбола. Это проявлялось в технике, движении, позиционной игре. В мини-футболе акценты другие, и это было заметно у других команд», – добавил спортсмен.

