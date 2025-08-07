Германия восстановила поврежденный российским ударом ЗРК Patriot для Украины 7.08.2025, 18:44

В июле ЗРК был доставлен обратно в Украину.

Несколько месяцев назад российские войска значительно повредили радиолокационную станцию одного из ЗРК Patriot в Украине. Однако Германии удалось ее восстановить.

Об этом заместитель командующего программы НАТО по предоставлению помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер рассказал в интервью FAZ.

По словам Келлера, ЛРС было доставлено обратно в Германию, где специалисты определили, что ее невозможно отремонтировать.

«Поскольку на замену радара понадобилась бы несколько лет, эксперты немецких Люфтваффе попытались отремонтировать его самостоятельно и фактически смогли это сделать, тратя на это 16 часов в день с понедельника по субботу», - рассказал немецкий генерал.

Он добавил, что в июле радиолокационный блок был доставлен обратно в Украину, и он уже работает. Только на прошлой неделе первая российская цель была перехвачена с помощью этого самого радиолокационного блока.

