В Белыничах произошла течь химикатов 1 7.08.2025, 19:10

В грузовике было 20 тонн дезинфицирующего средства.

Спасатели обнаружили в Белыничах капельную течь химического вещества из кузова грузовика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС 7 августа в 14:10.

Оказалось, что грузовой автомобиль перевозил 20 т дезинфицирующего средства в пластиковых бочках и канистрах. Произошло опрокидывание одной из бочек объемом 200 литров – из нее и вытекло содержимое.

Спасатели устранили течь, а также произвели смыв пролитого средства с дорожного полотна.

Как отметили в МЧС, никто не пострадал и угрозы для людей больше нет. Загрязнения окружающей среды тоже не произошло.

На месте происшествия работало 5 единиц техники МЧС.

