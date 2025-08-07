В Белыничах произошла течь химикатов

В Белыничах произошла течь химикатов1
- 7.08.2025, 19:10
В грузовике было 20 тонн дезинфицирующего средства.
Спасатели обнаружили в Белыничах капельную течь химического вещества из кузова грузовика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение об инциденте поступило в МЧС 7 августа в 14:10.
Оказалось, что грузовой автомобиль перевозил 20 т дезинфицирующего средства в пластиковых бочках и канистрах. Произошло опрокидывание одной из бочек объемом 200 литров – из нее и вытекло содержимое.
Спасатели устранили течь, а также произвели смыв пролитого средства с дорожного полотна.
Как отметили в МЧС, никто не пострадал и угрозы для людей больше нет. Загрязнения окружающей среды тоже не произошло.
На месте происшествия работало 5 единиц техники МЧС.