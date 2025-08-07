закрыть
7 августа 2025, четверг, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских детей будут учить водить поезда со школы

1
  • 7.08.2025, 19:22
Белорусских детей будут учить водить поезда со школы

Но не всех.

Железнодорожное дело будут изучать в одной из новых школ белорусской столицы. Об этом рассказал зампред комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович, пишет БелТА.

Напомним, в Беларуси в этом году детей примут семь возведенных школ.

В минской новостройке сформируют экспозицию, посвященную ж/д транспорту и его развитию.

«Соответственно, мы планируем, что в этой школе у нас будут соответствующие профильной направленности классы – железнодорожные», – отметил представитель Мингорисполкома.

Речь идет о школе-новостройке №227 в «Минск Мире», которая находится в Октябрьском районе столицы. Здесь почти все готово для приема детей. Сейчас устанавливают мебель, оформляют внутренние помещения.

Зампред комитета по образованию пояснил, что 226-я школа, открывшаяся в «Минск Мире» два года назад, выбрала авиационное направление. Там работают соответствующие профильные классы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров