Белорусских детей будут учить водить поезда со школы

Белорусских детей будут учить водить поезда со школы1
- 7.08.2025, 19:22
Но не всех.
Железнодорожное дело будут изучать в одной из новых школ белорусской столицы. Об этом рассказал зампред комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович, пишет БелТА.
Напомним, в Беларуси в этом году детей примут семь возведенных школ.
В минской новостройке сформируют экспозицию, посвященную ж/д транспорту и его развитию.
«Соответственно, мы планируем, что в этой школе у нас будут соответствующие профильной направленности классы – железнодорожные», – отметил представитель Мингорисполкома.
Речь идет о школе-новостройке №227 в «Минск Мире», которая находится в Октябрьском районе столицы. Здесь почти все готово для приема детей. Сейчас устанавливают мебель, оформляют внутренние помещения.
Зампред комитета по образованию пояснил, что 226-я школа, открывшаяся в «Минск Мире» два года назад, выбрала авиационное направление. Там работают соответствующие профильные классы.