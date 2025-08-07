Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен 7.08.2025, 19:34

Позиция Европы — поддержка Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в которой рассказал ей о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом 7 августа глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и очень благодарен за поддержку. Проинформировал о нашем разговоре с президентом Трампом, о существующих дипломатических возможностях. Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа — с нами на этом пути», — заявил президент Зеленский.

Как заявил глава украинского государства, участие стран Евросоюза будет иметь большое значение для реконструкции Украины после войны.

«Спасибо Урсуле за четкое видение того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, касающихся Украины. Мы уже в переговорах о вступлении, и Украина будет частью Евросоюза. Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из крупнейших за десятилетия экономических проектов для всей Европы. Поэтому голос Европы будет звучать в дипломатии. Спасибо!», — подытожил президент Зеленский.

Урсула фон дер Ляйен тоже прокомментировала свою беседу с президентом Украины в соцсети Х.

«Я поговорила с президентом Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения на основе переговоров, будущее членство Украины в Европейском союзе, а также ее восстановление. Позиция Европы ясна. Мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем и впредь играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира», — заявила она.

