7 августа 2025, четверг, 20:25
Знаменитый биатлонист подписал контракт с футбольным клубом

  • 7.08.2025, 20:14
Знаменитый биатлонист подписал контракт с футбольным клубом
Йоханнес Бе

Пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира подписал контракт с норвежской командой.

Пятикратный олимпийский чемпион и 23-крастный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Бе весной нынешнего года завершил карьеру в биатлоне, чтобы уделять больше времени семье. Однако из спорта окончательно решил не уходить, переключившись на футбол. 32-летний Бе подписал контракт с «Вингером», выступающим в шестом норвежском дивизионе. Этот клуб базируется в Конгсвингере, а именно в этом городе Йоханнес и проживает.

Дебют выступающего на позиции полузащитника Бе состоится уже сегодня – «Вингер» сразится с «Кьельмиром». Любопытно, что спортсмен оформил информацию о подписании контракта в стиле знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, в соцсетях указав трансферную сумму в 80 евро. Эта символическая сумма будет выплачена «Стрюну» – еще одному футбольному клубу схожего уровня, в котором Йоханнес успел поиграть в юности.

