Bloomberg: Индия срочно остановила закупки нефти у России 7.08.2025, 20:17

Пошлины Трампа сработали?

Индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти после масштабных пошлин на индийские товары, которые ввел президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg.

Собственные источники подтвердили изданию, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от закупок российской нефти. Это связано с тем, что США надавили на Индию жесткими тарифами, чтобы заставить индийское правительство отказаться от торговли с Россией.

Индийские крупные компании - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и другие - планируют изменить схемы закупки нефти в будущем цикле. Первая из компаний недавно приобрела крупную партию нефти в США, Бразилии и Ливии.

При этом отмечается, что официально Нью-Дели не дал никаких указаний нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупку нефти из России. Публично правительство премьер-министра Нарендры Моди, который находится в хороших отношениях с российским режимом, заявляет, что будет сопротивляться тарифам Трампа.

Отметим, индийские нефтеперерабатывающие компании ждут указаний от правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары. Новые меры стали ответом на непрерывный импорт российской нефти.

Трамп 6 августа своим указом ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. Причиной стало продолжение Индией закупок российской нефти. Эти тарифы стали дополнением к 25%-ным пошлинам на индийские товары, которые вступили в силу в США с 1 августа.

В МИД Индии уже отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти. Тем временем в США уверяют: пошлины в 25% - это только начало кампании давления на покупателей российской нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com