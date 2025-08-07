В Пуховичском районе волчица сбежала из вольера 3 7.08.2025, 20:24

2,234

Прямо на глазах посетителей.

В музейном комплексе «Дукорский маёнтак», расположенном в Пуховичском районе на Минщине, из вольера зоосада сбежала волчица, причем прямо на глазах посетителей. И ловить ее, как утверждали в администрации комплекса, не пришлось.

Об инциденте сообщил читатель портала Onliner, мужчина был в «Дукорском маёнтке» с ребёнком. «У нас на глазах на расстоянии десяти метров из клетки вылезла волчица», – заявил он.

Со слов мужчины, после увиденного они с дочерью побежали к кассиру, по пути предупреждая других посетителей о случившемся. И затем полтора часа отец с ребенком просидели в местном кафе. После позвонили в администрацию, чтобы спросить о волчице.

Там, со слов мужчины, ответили, что комплекс работает штатно, посетители приходят. «Я думал, что всё закроют на время отлова, посетителей выведут и вернут деньги. Но, видимо, не в этой вселенной», – пошутил он.

В администрации «Дукорскага маёнтка» подтвердили Onliner, что волчица действительно сбегала, но при этом никаких несчастных случаев не произошло, другие посетители не жаловались.

Представители комплекса считают, что ничего страшного «и не могло» произойти и что животное также боялось посетителей. «Её в итоге не пришлось даже ловить. Положили в вольер еду – быстро вернулась сама», – заверили в администрации.

