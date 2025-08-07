«Манчестер Юнайтед» купит 22-летнего словенца почти за $100 млн
- 7.08.2025, 20:41
Беньямин Шешко перейдет в английский клуб из «РБ Лейпциг».
Словенский нападающий Беньямин Шешко перейдет из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Юнайтед», сообщают ESPN и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Переход 22-летнего игрока сборной Словении обойдется МЮ в €85 млн ($99 млн) с учетом бонусов, условия по которым в немецком клубе считают достижимыми. Стороны также договорились провести в будущем товарищеский матч, отмечает ESPN.
Контракт игрока будет рассчитан до 2030 года.
Шешко провел 41 матч и забил 16 голов за национальную сборную с 2021 года. В «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне у него 21 гол в 45 матчах.
Ранее в летнее окно МЮ приобрел Брайана Мбемо у «Брентфорда» и Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона» — каждый обошелся в сумму более €70 млн (по данным Transfermarkt).
МЮ в прошлом сезоне занял 15-е место в чемпионате Англии, но дошел до финала Лиги Европы.