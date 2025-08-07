Зеленский согласует с Европой позиции по завершению войны 7.08.2025, 20:52

1,138

Встречи уже готовятся.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует согласовать с европейскими лидерами позиции по завершению войны России против Украины. Для этого планируются встречи.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, все партнеры четко понимают, что именно Россия должна сделать шаги к прекращению войны и согласиться на прекращение огня и реальную дипломатию.

Зеленский добавил, что страны Запада объединяет понимание того, что война России против Украины — это война в Европе и против Европы. И все решения, которые будут касаться завершения войны и гарантий безопасности, касаются всей Европы.

«Поэтому голос Европы должен оказывать влияние на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, а также работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте», - отметил президент Украины.

