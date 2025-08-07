В Чехии поймали рекордного сома длиной почти 2,7 метра 7.08.2025, 21:06

1,622

Фотофакт.

В водохранилище Вранов, недалеко от Праги, профессиональный рыбак Якуб Вагнер выловил гигантского сома длиной 2 метра 68 сантиметров — это новый рекорд Чехии, пишет BILD.

По словам рыбака, ему удалось поймать рыбу ранним утром — в тусклом свете рассвета он заметил «нечто темное и огромное» у своей надувной лодки.

«Я уверен, что это один из самых больших сомов, которых я видел в Европе. Борьба с гигантом заняла почти час — я едва держал удочку. Обычно я справляюсь за 20 минут, а тут через полчаса я даже не видел сома. Он был не просто длинный, он был чудовищно огромный», — сказал Вагнер.

У себя в Instagram рыбак признался, что «никогда не был так измотан». Когда он вытащил трофей на берег, то дышал «как после марафона».

После измерений рекордного сома отпустили обратно в воду. Вагнер подчеркивает, что никогда не убивает пойманных рыб.

Напомним, в конце июля портал Fishingby.com писал о белоруске Екатерине Воронцовой, которая выловила в Припяти сома длиной 2,25 метра.

В июле 2024 года двухметрового сома весом 75 кг выловили в Немане. А в 2013 году гомельчанин выловил рыбу весом 62 килограмма и 185 сантиметров в длину.

