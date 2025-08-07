WP: Европа разочарована Трампом из-за саммита с Путиным 7.08.2025, 21:11

Несмотря на весь шум, президент США не оказал ни капли давления на диктатора РФ.

Европейские союзники Украины разочарованы решением Дональда Трампа провести саммит с Владиром Путиным, которого изначально добивался российский президент. Об этом The Washington Post рассказал высокопоставленный европейский чиновник.

«Несмотря на весь шум, Трамп не оказал ни капли давления на Путина», — сказал он.

По данным Bloomberg, в ходе телефонных переговоров, которые Трамп провел с европейскими лидерами вскоре после того, как визит в Кремль завершил его спецпосланник Стивен Уиткофф, американский президент сообщил, что Путин готов к некоему «обмену территориями». По словам источников Bloomberg среди европейских чиновников, Трамп положительно настроен в отношении перспективы перемирия в продолжающейся четвертый год войне, хотя как будет выглядеть его формат, пока остается неясным.

Россия предложила установить «воздушное перемирие» — то есть взаимный отказ от ракетных ударов и налетов БПЛА. Но это лишит Украину главного козыря на поле боя — дронов, которые атакуют российские НПЗ, стратегические базы, склады вооружений и другие цели, отмечает WaPo.

Вооруженные силы Украины также испытывают хроническую нехватку личного состава и полагаются именно на дроны, чтобы замедлить российское наступление, темпы которого этим летом установили рекорд с прошлой осени — более 500 кв км в июне и июле.

Несмотря на это, высокопоставленный украинский чиновник сказал WaPo, что старается сохранять оптимизм в преддверии саммита Путин-Трамп, особенно в связи с предложением Кремля о частичном прекращении огня.

Если частичное перемирие станет первым шагом, это будет хорошо, но если других шагов не последует, то это «будет опасно» для Украины, пояснил он,

По словам источника WaPo, в Киеве получают сигналы по многочисленным каналам о том, что Россия ищет способы урегулировать конфликт. Впрочем, предложения Путина могут быть лишь тактическим приемом, чтобы успокоить Трампа и дать ему возможность похвататься локальной победой перед избирателями накануне промежуточных выборов в конгресс, считает украинский чиновник.

Майкл Макфол, который занимал пост посла США в Москве в 2012-14 гг, называет согласие Трампа на встречу с Путиным «подарком диктатору».

«Последний саммит Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году не принес ничего для американских национальных интересов. Надеюсь, Трамп и его команда внимательно изучают то событие и строят планы, чтобы не повторять этих ошибок», — сказал Макфол.

