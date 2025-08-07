ABC News: Белый дом опроверг заявления Кремля, что встреча Трампа и Путина уже согласована 1 7.08.2025, 21:24

Для прямых переговоров с Трампом диктатор РФ должен встретиться с Зеленским.

Потенциальная встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным пока не была согласована, также не определено место проведения переговоров, как об этом ранее заявляла российская сторона.

Об этом неназванный чиновник Белого дома сообщил ABC News.

По его словам, место проведения встречи еще не определено.

Кроме того, для прямых переговоров с Трампом Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чего Кремль до сих пор не готов сделать, добавили в Белом доме.

