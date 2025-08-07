Июль 2025 года стал третьим по высоким температурам за всю историю наблюдений 7.08.2025, 21:39

Этот летний месяц запомнился всем.

Прошлый месяц стал третьим самым теплым июлем на Земле с начала метеонаблюдений. В его ходе была зафиксирована рекордная для Турции национальная температура — 50,5 градуса по Цельсию (122,9 по Фаренгейту), сообщили ученые в четверг, 7 августа, сообщает Reuters.

В июле продолжилась тенденция экстремальных климатических явлений, которую специалисты связывают с вызванным деятельностью человека глобальным потеплением, несмотря на временную паузу в серии температурных рекордов.

По данным Службы по изменению климата «Коперник» (Copernicus Climate Change Service, C3S) Европейского союза, средняя температура приземного воздуха на планете в июле составила 16,68 °C. Это на 0,45 °C выше среднего значения за тот же месяц в период с 1991 по 2020 год.

«Спустя два года после самого жаркого июля за всю историю наблюдений текущая полоса глобальных температурных рекордов прервалась — по крайней мере, временно, — заявил Карло Буонтемпо, директор C3S. — Но это не означает, что изменение климата остановилось. Мы продолжаем наблюдать последствия потепления планеты — например, в виде экстремальной жары и разрушительных наводнений, которые происходили в июле».

Хотя средняя температура поверхности Земли в июле 2025 года не превысила показатель июля 2023 года (второго самого теплого за всю историю метеонаблюдений), она все же оказалась на 1,25 °C выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов — периода, когда человечество начало массово сжигать ископаемое топливо.

Более того, средняя температура за последние 12 месяцев — с августа 2024 года по июль 2025 года — превысила доиндустриальный уровень на 1,53 °C. Это значение превышает установленный в Парижском соглашении предельный порог в 1,5 °C. Напомним, что данное соглашение, направленное на сдерживание глобального потепления, вступило в силу в 2016 году.

Главной причиной изменения климата по-прежнему остаются выбросы парниковых газов, в первую очередь углекислого газа, возникающие при сжигании ископаемого топлива.

Официально мир пока не перешагнул порог в 1,5 °C — он относится к долгосрочному среднему глобальному показателю, измеряемому на протяжении десятилетий. Однако некоторые ученые считают, что удержаться в этих рамках уже невозможно. В связи с этим они призывают правительства ускорить сокращение выбросов CO2, чтобы хотя бы ограничить масштаб превышения и замедлить рост числа экстремальных погодных явлений.

Служба «Коперник» ведет температурные наблюдения с 1940 года, используя при этом данные, перекрестно сопоставляемые с глобальными климатическими архивами, которые начинаются с 1850 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com