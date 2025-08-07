Лукашенко боится вооруженного восстания 7.08.2025, 21:49

Служба внешней разведки Украины раскрыла страхи диктатора.

Александр Лукашенко хочет расширить полномочия белорусской армии, в частности, по действиям внутри страны. Об этом 7 августа проинформировала Служба внешней разведки (СВР) Украины.

«Проект нового закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны» радикально меняет подходы к безопасности: белорусская армия получает более широкие полномочия, в том числе по действиям внутри страны. Центральный акцент – на силовой составляющей», – рассказали разведчики о новом документе, над которым работают в Беларуси.

В СВР объяснили, что особенность законопроекта в том, что он делает приоритетной именно вооруженную защиту.

«Согласно обновлению, армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и «наносить поражение противнику» с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам. Особое внимание привлекает расширение функций армии в мирное время. Военные официально привлекаются для предотвращения внутреннего вооруженного конфликта, участия в информационном противостоянии «в интересах государства», реагирования на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также противодействия пограничным провокациям», – говорится в релизе.

К тому же, разведчики подчеркнули, что документ вводит более широкое толкование оснований для объявления военного положения, что становится возможным не только в случае нападения на Беларусь, но и на «союзное государство» или страну – члена Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

