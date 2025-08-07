Астрономы обнаружили пару галактик с мощным рентгеновским излучением 7.08.2025, 22:02

Удивительный космос.

Астрономы из Университета Цинхуа и обсерватории Стюарда обнаружили в рамках обзора GOODS-S редкую пару галактик, интенсивно излучающих рентгеновское излучение, передает New Voice.

Открытие было сделано с помощью многих наземных и космических обсерваторий — от телескопа имени Джеймса Уэбба до рентгеновской обсерватории Чандра.

Объекты получили обозначения UDF3 и UDF3−2. Их красное смещение составляет 2,54, что указывает на то, что свет от галактик путешествовал более 11 миллиардов лет. Возраст звезд в UDF3 оценивается в 15 миллионов лет, а в UDF3−2 — в 206 миллионов. Звездные массы галактик составляют примерно 5,8 и 3,3 миллиарда солнечных масс соответственно.

Наиболее впечатляющим является уровень звездообразования: в UDF3 он достигает 529 солнечных масс в год — это почти в 15,5 раза больше, чем у спутниковой галактики. Кроме того, морфология объектов свидетельствует о гравитационном взаимодействии между ними — наблюдаются вытянутые и в форме комков структуры, характерные для сливающихся галактик.

Обе галактики обнаруживают интенсивное рентгеновское излучение. Ученые предполагают, что его источником являются не активные ядра галактик, как обычно, а массивные рентгеновские двойные системы (XRB) — пары звезд, где одна является нейтронной звездой или черной дырой.

Это открытие может изменить представление о механизмах рентгеновского излучения в далеких галактиках. Если гипотеза подтвердится, UDF3 и UDF3−2 станут первой известной парой галактик звездообразования на таком расстоянии, где рентгеновское излучение не связано с активным ядром.

